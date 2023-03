Guépards du Bénin: Gernot Rohr dit n’avoir pas encore signé de contrat

Vendredi dernier, Gernot Rohr a dévoilé la liste des Guépards qui affronteront le Rwanda le 27 mars prochain dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminations de la Can 2023. A l’occasion, l’entraîneur de l’équipe nationale de foot a évoqué le deal scellé entre lui et les autorités en charge du foot au Bénin.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, Gernot Rohr dit n’avoir signé aucun contrat dans le cadre de l’encadrement des Guépards. “Pour le moment je n’ai rien signé comme contrat. On s’est entendu sur une durée de 3 ans”, a-t-il déclaré à la conférence de presse, selon les propos rapportés par Frissons radio. Sur sa page Facebook, le journaliste sportif Ospisse Metoli a aussi rapporté qu’à propos de son contrat, le sélectionneur a déclaré : “Je n’ai encore rien signé, ma parole vaut plus qu’une signature”.

Une déclaration surprenante que le journaliste Metoli qualifie de “bombe”. Comment devient-il officiellement entraîneur d’une équipe national sans signer un contrat ? C’est la question qui taraude les esprits. Gernot Rohr dit n’avoir pas signé de contrat, mais il parle quand même de son salaire qui serait la moitié de ce qu’il percevait à la tête de l’équipe nigériane.

Remplaçant de Michel Dussuyer, Gernot Rohr a très vite fixé ses objectifs dont le principal est la qualification du Bénin à la coupe du monde 2026. Mais au-delà, il compte fonder une équipe solide et compétitive à long terme.