Gros coup dur pour Dortmund: Sébastien Haller souffre d’un cancer des testicules

Rentré précipitamment en Allemagne, laissant le reste du groupe en stage en Suisse, Sébastien Haller souffre d’une tumeur aux testicules, a annoncé lundi le club de la Ruhr sur ses comptes sociaux.

C’est sans doute une très mauvaise nouvelle pour le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr pourrait être privé de sa nouvelle recrue ivoirienne pour plusieurs semaines. Sébastien Haller souffre en effet d’une tumeur aux testicules.

En stage en Suisse avec le BVB dans le cadre de la pré-saison estivale, l’Eléphant a ressenti un malaise à l’entrainement lundi. Rentré en urgence en Allemagne, l’ancien joueur d’Ajax devrait suivre d’autres examens médicaux.

«Sébastien Haller a dû quitter le camp d’entraînement BVB à Bad Ragaz pour cause de maladie et il est déjà retourné à Dortmund. Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller», a tweeté Dortmund.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



— Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

Recruté pour 22,5 M€ cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sébastien Haller a été présenté dimanche en tant que nouveau joueur du Borussia Dortmund. Face à la presse, l’international ivoirien n’a pas pu échapper à l’actualité concernant le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone.

« Je ne me plaindrai pas que Lewandowski soit parti (rires). Aucun attaquant en Bundesliga n’a réalisé ce qu’il a fait. Mais je ne peux pas me reposer sur les faiblesses des autres pour réaliser quelque chose. Je dois le mériter moi-même. Donc, la chose la plus importante pour moi est de me concentrer sur moi-même et de marquer autant de buts que possible », a-t-il déclaré.