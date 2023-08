Griezmann: « les offres d’Arabie saoudite peuvent déterminer la vie de votre famille »

-Publicité-

Lors d’un entretien organisé par LaLiga, Antoine Griezmann a reconnu que les offres mirobolantes venues de l’Arabie Saoudite poussent à la réflexion « et peuvent déterminer la vie de votre famille ».

L’Arabie Saoudite est devenue indubitablement l’une des places fortes du football mondial. Lors de ce mercato estival, le championnat saoudien a déjà attiré de très grandes stars, notamment Karim Benzema, Neymar, N’Golo Kanté, Edouard mendy, Kalidou Koulibaly ou encore Sadio Mané. Désormais, la Saudi Pro League est devenue une option crédible pour les stars du ballon rond, surtout à cause des salaires mirobolants que proposent les clubs du pays.

Interrogé sur cet exode vers le Moyen-Orient, et les offres mirobolantes qui les accompagnent, l’international Français Antoine Griezmann s’est exprimé librement sur le sujet. « En fonction du niveau de chacun et au-delà des projets sportifs, la durée d’une carrière d’un joueur est de 12 ou 13 ans si tout va bien, parce que le football se termine à 35 ans. On doit se demander s’il faut accepter ces offres si elles arrivent un jour sur la table. En ce moment, je profite de là où je suis, mais les offres d’Arabie Saoudite sont très, très importantes et peuvent déterminer la vie de votre famille.« , explique-t-il sans détour, lors d’un entretien pour la Liga.

Si Griezmann ne ferme pas la porte au royaume saoudien (même s’il a refusé une offre de Al Nassr cet été), il ne cache pas son amour pour la MLS, le champion nord-américain de football, qui a pris de l’ampleur cet été avec l’arrivée de Lionel Messi. Toutefois, il rappelle que son objectif pour le moment est d’écrire l’histoire de l’Atletico Madrid, son club. « J‘ai toujours dit que mon objectif était de finir là-bas (MLS). Je veux y être compétitif. Mais je veux d’abord continuer à écrire l’histoire et à gagner des titres à l’Atlético.«

« Très impatient, affamé » à l’idée de « marquer des buts et donner des passes décisives, gagner la Liga, (se) battre pour la Ligue des Champions, la Coupe du roi…« , le champion du monde 2018 s’est fixé comme objectif d’inscrire « 16 ou 17 buts » pour dépasser Luis Aragones (172 réalisations) et devenir le meilleur buteur du club. « C’est mon rêve », a-t-il conclu.

