Grand Corps Malade annonce la sortie d’un projet commun avec Gaël Faye et Ben Mazué

Le slameur s’est entouré des deux artistes pour enregistrer sept morceaux au printemps dernier. Ils sortiront en septembre, réunis sur un projet intitulé « Éphémère ».

« Quelque chose se prépare » balançait Ben Mazué sur son compte Instagram il y a quelques jours. « Cette semaine il s’est passé quelque chose. » ajoutait Grand Corps Malade en légende de sa dernière publication sur le réseau social avant que Gaël Faye ne conclut cette triptyque en disant « Fin d’une fabuleuse semaine ».

Ce mardi 28 juin, Grand Corps Malade qui se partage entre la musique (sept albums dont le dernier s’est écoulé à pus de 600 000 exemplaires), la littérature et le cinéma a annoncé la sortie prochaine d’un projet réalisé en collaboration avec Gaël Faye et Ben Mazué. Le slameur a publié un dessin sur Instagram, probablement la pochette de cet EP de sept morceaux, attendu pour le 16 septembre et intitulé Éphémère.

Il raconte la naissance de cette collaboration en légende: En 2004, j’ai rencontré Gaël Faye lors d’une scène slam. En 2013 j’ai rencontré Ben Mazué lors d’un festival. On est devenus potes et chacun a développé ses projets. En avril dernier, on s’est enfermés ensemble pendant une semaine avec le défi de créer et d’enregistrer 7 morceaux », explique l’interprète de ‘Mesdames‘.

Ben Mazué a déjà collaboré avec Grand Corps Malade par le passé. Le chanteur a signé La Résiliation, l’un des morceaux de l’album collaboratif du slameur intitulé Il nous restera ça, sorti en 2015.

À eux trois, ils représentent quatre victoires de la musique, deux disques d’or, un disque de platine et un disque de diamant. Tous les trois ont égayé le confinement avec leurs derniers projets: Mesdames pour Grand Corps Malade, l’un des plus gros succès de l’année 2020, Lundi méchant pour Gaël Faye, et Paradis Pour Ben Mazué.