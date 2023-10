Ghana: décès à 87 ans de l’ancienne première dame Theresa Kufuor

- Publicité-

Theresa Kufuor, l’ancienne Première dame du Ghana, est décédée à l’âge de 87 ans. Sa mort a été confirmée par plusieurs sources proches de la famille ce lundi 2 octobre 2023.

Theresa Kufuor n’est plus. L’épouse de l’ancien président John Kufuor s’est éteinte le dimanche 1er octobre à son domicile, rapportent les médias locaux. Mme Kufuor a été Première Dame de janvier 2001 à janvier 2009 et est connue pour son travail dévoué visant à faire progresser les soins de santé maternelle et infantile au Ghana.

Ses plaidoyers ont joué un rôle crucial dans l’introduction d’une politique fournissant des soins d’accouchement gratuits, qui a considérablement réduit les taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays. En 2007, elle a défendu la réforme politique pour la mise en œuvre du programme d’éducation de base universelle obligatoire et gratuite (FCUBE) de l’UNESCO pour les enfants d’âge préscolaire.

Née Theresa Mensah le 25 octobre 1935 à Kumasi, au Ghana, elle a mené une carrière enrichissante de sage-femme et a gagné l’admiration des Ghanéens pour avoir conservé un profil modeste tout au long de ses huit années en tant que première dame. Elle a épousé l’ancien président John Agyekum Kufuor en 1962 après leur rencontre lors d’un bal d’anniversaire du Jour de la République à Londres l’année précédente. Theresa Kufuor laisse dans le deuil son mari et leurs cinq enfants.