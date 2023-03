Gernot Rohr: « l’objectif de la Fédération et du ministère, c’est de se qualifier pour le Mondial 2026 »

Nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a animé ce vendredi dans les locaux du stade Général Mathieu Kérékou, sa première conférence de presse. Et le technicien français a abordé plusieurs sujets.

Gernot Rohr était ce vendredi après-midi dans les locaux du stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou. Le technicien français, porté à la tête de la sélection béninoise, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Rwanda, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Face aux journalistes, le tout nouveau boss du banc béninois a répondu à plusieurs questions. Morceaux choisis.

Gernot Rohr: «Est ce que les joueurs sélectionnés sont réellement prêts à venir ? Tous ceux que j’ai eu au téléphone m’ont donné l’impression d’être très motivés. Personne ne m’a mis dans le doute. Aujourd’hui, c’est un nouveau départ et nous sommes dos au mur. On peut compter sur tout le monde ».

« Tout est encore possible pour la CAN mais l’objectif de la Fédération et du ministère, c’est de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. C’est aussi notre ambition ».

La CAN n’est-elle pas plus importante que le mondial ? « Non, on a besoin de rêver dans le football, on a besoin d’objectif. On a besoin de quelque chose qui va nous aider à convaincre des joueurs entre deux nationalités. Je pense qu’on peut encore se qualifier pour la prochaine CAN, on y croit. Mais si ça ne se fait pas, on aura d’autres ambitions.«

Faire l’impasse sur la CAN ? « Rien n’est impossible. On part avec beaucoup de retard mais il faut y croire. On a un bon potentiel offensif. Si on gagne le prochain match tout reste ouvert. »

« Je suis très heureux d’être ici au Bénin. Je me suis bien reposé après le Nigéria et maintenant je suis prêt pour ce nouveau challenge. J’ai discuté avec Michel Dussuyer qui m’a beaucoup parlé de ce pays. Je veux le remercier publiquement pour tous les conseils qu’il m’a donnés.»