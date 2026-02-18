Gérard Depardieu vend son hôtel particulier du 6e arrondissement pour 22,6 millions d’euros

Gérard Depardieu , 77 ans, vient de céder son hôtel particulier du 95 rue du Cherche-Midi , dans le 6e arrondissement de Paris , pour 22,6 millions d’euros à un acquéreur britannique, selon les informations disponibles. Mis en vente depuis près de quinze ans et initialement proposé autour de 50 millions d’euros, ce transfert marque une étape importante dans la gestion patrimoniale de l’acteur.

Le bien, situé dans l’un des quartiers les plus prisés de la capitale, avait fait l’objet d’un long feuilleton immobilier. Sa mise sur le marché, qui s’est heurtée à des attentes de prix élevées, s’achève par une cession largement inférieure aux premières estimations affichées il y a une décennie et demie.

La transaction, qui aboutit à la vente à un acheteur britannique pour 22,6 millions d’euros, intervient dans un contexte où Gérard Depardieu a déjà procédé à plusieurs désengagements patrimoniaux ces dernières années, et où sa situation judiciaire et fiscale fait l’objet d’examens médiatiques et judiciaires.

La situation judiciaire et patrimoniale de l’acteur

En 2023, l’acteur avait déjà procédé à la dispersion d’une partie de sa collection d’art du XXe siècle. Lors de deux jours d’enchères, quelque 250 œuvres — parmi lesquelles des bronzes d’Auguste Rodin, cinq pièces d’Alexander Calder et une toile de Hans Hartung — avaient été proposées au public, avec une estimation globale située entre 3 et 5 millions d’euros. Selon le commissaire-priseur David Nordmann, Depardieu avait affirmé vouloir « s’alléger un peu », expliquant que l’argent ne constituait pas le principal moteur de cette opération.

David Nordmann avait décrit l’aménagement du domicile de l’acteur en soulignant l’absence de tableaux accrochés aux murs et l’existence de « strates » d’objets et d’œuvres disposés et déplacés au fil du temps. Cette dispersion d’œuvres s’inscrivait donc dans une logique de tri et de désencombrement plutôt que dans une simple opération de liquidité.

Sur le plan judiciaire, Gérard Depardieu a été, en mai dernier, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles, verdict contre lequel il a immédiatement interjeté appel. Parallèlement, des enquêtes dont des éléments ont été relayés par Mediapart visent des faits de fraude fiscale aggravée et de blanchiment.

