Gérard Depardieu : son ex‑femme, mère de Julie et Guillaume, sort de l’ombre pour le défendre

Gérard Depardieu au cœur d’un documentaire : TMC diffusait le 4 février un film inédit de Julien Belver, Les scandales Depardieu , qui revient sur les nombreuses accusations pesant sur l’acteur et diffuse des images et témoignages inédits. Le sujet fait écho aux affaires judiciaires qui ont affecté sa carrière ces dernières années.

Sur le plan professionnel, Gérard Depardieu est peu présent. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2024 dans Maison de retraite 2 de Claude Zidi Jr. À la télévision, il n’a plus tourné depuis Diane de Poitiers de Josée Dayan. Plusieurs réalisateurs se montrent réticents à lui proposer des rôles, alors que son nom est désormais associé à des procédures judiciaires.

Depuis le mouvement #MeToo, la parole des femmes s’est libérée et, selon les éléments présentés dans le documentaire, vingt femmes ont accusé l’acteur, depuis le début de l’affaire en 2018, de violences sexuelles et sexistes. Deux autres victimes se sont fait connaître en 2024, évoquant des faits sur le tournage du film Les Volets Verts. Au printemps 2025, Gérard Depardieu a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis.

Gérard Depardieu : le rare témoignage de son ex-femme Elisabeth Guignot

Elisabeth Guignot, première épouse de Gérard Depardieu, a accepté de témoigner dans le documentaire diffusé sur TMC le 4 février. Mariés le 11 avril 1970, ils ont eu deux enfants : Guillaume (1971-2008) et Julie (née en 1973). Le couple s’est séparé en 1992 et a divorcé en 2006 après une procédure longue.

La comédienne, chanteuse et parolière explique qu’elle avait jusque-là choisi le silence. « Je m’en veux de ne pas avoir parlé plus tôt. J’ai préféré le silence parce qu’il n’y avait rien à faire. J’aurais pu contrer beaucoup de choses. Il est temps pour moi que je dise quelque chose sur Gérard », confie-t-elle dans l’entretien retranscrit par le documentaire.

Dans son témoignage, Elisabeth Guignot dresse un portrait contrasté de l’acteur : « C’est quelqu’un qui est prêt pour un bon mot, pour détendre l’atmosphère, à dire une idiotie ou un truc qui dérange tout le monde même s’il est graveleux même s’il doit choquer beaucoup de monde. Moi je ne déteste pas que de temps en temps il renverse la table. Il déboulonne un peu les statuts. »

Elle ajoute une réflexion sur la combinaison de traits qu’elle perçoit chez lui : « Ce mélange de truculence, de paillardise et de sentimentalité, c’est typiquement français. Peut-être qu’il y a une révolte là-dessus, je ne sais pas. Je n’ai pas envie de m’emmerder à penser à ça parce que ça me déprime. Je préfère parler à ceux qui entendent autre chose autrement. »