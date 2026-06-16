Gérard Depardieu : ses petits‑fils Billy et Alfred ciblés par des critiques après leur première apparition publique avec Julie et Philippe Katerine

Julie Depardieu et Philippe Katerine ont présenté leurs deux fils devant les photographes lors du photocall du film Les Derniers Jours de Charles Baudelaire, dimanche 14 juin 2026 à l’occasion de la 65e édition du Festival TV de Monte‑Carlo, une apparition publique rare qui a immédiatement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Le couple, qui apparaît régulièrement ensemble en public mais protège habituellement la vie privée de leurs enfants, a accepté ce moment familial devant les caméras pour la promotion de la série présentée au festival. La présence des adolescents devant les objectifs a été relayée par plusieurs médias et comptes sur les réseaux sociaux.

Sur les images publiées, leur fils aîné, Billy, 15 ans, se montre à l’aise face aux photographes, tandis que son frère cadet, Alfred, 14 ans, apparaît plus réservé. Des internautes ont commenté ces attitudes sous les publications consacrées à l’événement, certains interrogeant la mise en lumière des enfants et d’autres notant la différence de comportement entre les deux frères.

Réactions publiques et parcours médiatique de Billy

Plusieurs commentaires relayés sur les réseaux sociaux et cités dans la presse font état de critiques sur la manière dont la sortie a été perçue. Parmi les réactions publiées sous une publication de Paris Match, on peut retrouver des messages tels que : « S’il y a un des fils qui est né pour s’exposer le deuxième se demande pourquoi il est là » et « Voilà l’élite française ?! Tout s’explique ». Un autre internaute a écrit : « Le deuxième fils a l’air mal à l’aise de l’excentricité de son frère ». Un quatrième commentaire repris par les comptes qui ont relayé les photos indique : « Il faut être aveugle, ou dans le déni, pour ne pas voir que les deux fils de Julie Depardieu et Philippe Katerine semblent profondément mal à l’aise. L’un paraît se réfugier dans une forme d’extraversion, tandis que l’autre semble complètement absent, comme perdu dans son propre monde. »

Le fils aîné, Billy, avait déjà fait plusieurs apparitions publiques liées au milieu artistique. Il est notamment présent à l’écran en 2023 dans le film Le Secret de la princesse de Carignan, et avait participé plus tôt, en 2016, au clip « Moment parfait » réalisé par son père, Philippe Katerine. Son nom réapparaît également associé aux clips « Bonhommes » et « Blond ».

Le photocall de Monte‑Carlo s’inscrit dans la programmation de la 65e édition du Festival TV de Monte‑Carlo, où la série Les Derniers Jours de Charles Baudelaire était présentée. Lors de ces séances photo organisées pour la promotion, acteurs, réalisateurs et membres de la distribution posent devant les photographes présents sur place.