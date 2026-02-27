Gaspard Ulliel : ses parents victimes d’un home-jacking à leur domicile

Un home-jacking violent a visé le domicile parisien des parents de l’acteur Gaspard Ulliel le 13 février : selon Paris Match, Serge et Christine Ulliel , installés dans le 2e arrondissement de Paris, ont été la cible d’une agression au cours de laquelle le père a été sérieusement blessé et plusieurs montres de luxe ont été dérobées.

Un home-jacking violent a visé le domicile parisien des parents de l’acteur Gaspard Ulliel le 13 février : selon Paris Match, Serge et Christine Ulliel, installés dans le 2e arrondissement de Paris, ont été la cible d’une agression au cours de laquelle le père a été sérieusement blessé et plusieurs montres de luxe ont été dérobées.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que trois individus se sont présentés au domicile des époux en prétendant effectuer une livraison. Une fois introduits dans l’appartement, ils ont agressé Serge Ulliel, âgé de 73 ans, qui a reçu plusieurs coups de marteau au visage. Sa femme n’a pas été blessée, selon les sources judiciaires citées par la presse.

Quatre suspects, âgés de 18 à 41 ans et tous originaires de la région francilienne, ont été interpellés le mardi 24 février. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire le jeudi suivant, toujours d’après Paris Match et les informations confirmées par le parquet de Paris.

Un préjudice estimé à 250 000 euros

Le mode opératoire décrit dans l’enquête fait état d’une ruse d’entrée : trois malfaiteurs se présentent en faux livreurs pour pénétrer dans l’appartement, tandis qu’un quatrième complice assure la fuite. Les agresseurs ont notamment dérobé plusieurs montres de luxe ; le préjudice matériel est évalué à environ 250 000 euros.

Alertés sur place, les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont informé les forces de l’ordre. Bien que blessé par les coups portés au visage, Serge Ulliel a refusé d’être hospitalisé ; les secouristes ont néanmoins signalé les faits à la police qui a ouvert une information judiciaire et procédé aux interpellations une dizaine de jours après les faits, selon les éléments publiés.

Les quatre mis en cause ont été présentés à un magistrat et placés en détention provisoire. Le parquet de Paris a confirmé aux journalistes la chronologie des faits et les mesures prises à l’encontre des suspects.

Ce nouvel épisode intervient alors que la famille Ulliel reste marquée par le décès de leur fils, l’acteur Gaspard Ulliel, mort à la suite d’un accident de ski le 18 janvier 2022 à La Rosière. Gaspard Ulliel avait été hospitalisé au CHU de Grenoble-Alpes en état de mort cérébrale et était décédé 24 heures plus tard à l’âge de 37 ans ; ses parents et sa compagne de l’époque avaient accepté le don de ses organes.