Gareth Bale : « Je veux laisser une trace ici en MLS »

Gareth Bale a été présenté officiellement à la presse ce lundi par son nouveau club, le Los Angeles FC. L’occasion pour le gallois d’affirmer qu’il s’inscrivait dans la durée avec le club de MLS.

Après neuf saisons passées du côté du Real Madrid, Gareth Bale va découvrir un nouveau championnat. L’international gallois s’est en effet engagé avec le Los Angeles FC, un club de MLS, le championnat de football américain. Officiellement présenté à la presse ce lundi, l’ancien attaquant Merengue a laissé entendre que, contrairement aux rumeurs, il souhaitait rester dans le club outre Atlantique pendant plusieurs années.

«Je suis ici pour le moyen-long terme. Je ne suis pas venu ici pour six ou douze mois. J’ai encore beaucoup à donner. Je pense que c’est le meilleur endroit pour moi, pour préparer le Mondial et même le prochain Euro avec le Pays de Galles. Je veux laisser une trace ici en MLS, je veux être un joueur important pour ce club et ce championnat», a-t-il lâché.

À quelques mois du Mondial au Qatar, Gareth Bale va donc tenter de redonner un coup de boost à sa carrière et de garder le rythme avant la messe mondiale du football. Après avoir qualifié le pays de Galles pour sa première Coupe du Monde depuis 1958, le Dragon aux 106 sélections (39 réalisations) espère porter son pays vers les sommets au Qatar.