Gareth Bale impressionne déjà au golf

Gareth Bale a annoncé mardi dernier qu’il participerait à un tournoi de golf. Dans des propos rapportés par Marca, le golfeur Jon Rahm a jugé le niveau du gallois, qui a récemment raccroché ses crampons.

Seulement quelques semaines après avoir pris sa retraite dans le football, Gareth Bale va participer à un tournoi de golf, un sport qu’il a toujours affectionné. « J’ai le plaisir de vous annoncer que je participerai au Pro-Am AT & T Pebble Beach au début du mois prochain ! C’est parti ! », a annoncé mardi le gallois sur son compte Instagram. Le meilleur buteur de l’histoire du pays de Galles, qui a déjà participé à ce genre de tournois entre pros et amateurs, semble cette fois décidé à en faire une nouvelle carrière. Mais, quel est le réel niveau de l’ancien attaquant du Real Madrid sur le green?

Visiblement, Gareth Bale a déjà un niveau remarquable. C’est en tout cas ce qu’a confié le golfeur Jon Rahm dans des propos rapportés par Marca. « J’ai dit à Gareth : tu ne peux pas être aussi bon au football et au golf en même temps, ça n’est pas juste. Ce n’est pas juste pour moi. Vous ne pouvez pas faire une seule chose et avoir autant de talent pour le golf. Ce n’est pas juste du tout. Bale ne m’a rien demandé, et il ne devrait pas non plus, il est déjà assez bon. Comme je l’ai dit, être footballeur professionnel n’a rien à voir avec le fait d’être aussi bon, il est déjà assez bon », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le Pro-Am AT & T Pebble Beach débutera lundi prochain, le 30 janvier, et se terminera le dimanche 5 février. Il se déroule en Californie, sur le PGA Tour. Peut-être une première étape pour Bale avant de passer professionnel.