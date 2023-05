Ganiou Soglo: « Les gens disaient qu’on n’était pas les enfants de notre mère parce que … »

- Publicité-

Invité sur le plateau du talk-show « C’est dimanche » diffusé sur la chaîne ADO TV ce dimanche 28 mai 2023, Ganiou Soglo s’est confié sans réserve sur plusieurs aspects de sa vie privée. L’ ancien député et ancien ministre du Bénin a profité pour aborder la polémique de longue date selon laquelle il ne serait pas le fils biologique de feue Rosine Vieyra Soglo.

En plus de partager son vécu émotionnel de la journée du dimanche 25 juillet 2021, marquée par le triste départ de sa mère bien-aimée, Rosine Vieyra Soglo, Ganiou Soglo a répondu avec sincérité à diverses interrogations ayant rapport à sa famille.

En réponse à une question relative à l »origine de son prénom, Ganiou Soglo a révélé un aspect méconnu de sa famille, expliquant que bien que ses parents soient tous les deux de confession catholique, ils avaient accordé à leurs enfants la liberté de choisir leur propre religion. « On est une famille un peu particulière. Mes parents sont tous les deux catholiques, mais ils nous ont laissé le choix de choisir nous-mêmes notre religion« , a-t-il déclaré.

En effet, le parcours spirituel de Ganiou Soglo a été marqué par une transition vers l’islam à l’âge de 19 ans, une décision personnelle qui a également influencé son frère. « J’ai eu la chance, à partir de 19 ans, de devenir musulman. Et après, j’ai amené mon frère à le devenir. Donc, pour les musulmans, le fait que j’ai amené mon frère à embrasser l’islam est considéré comme une bonne action, qui peut me conduire directement au paradis« , a-t-il expliqué avec une pointe d’humour.

Cependant, cette conversion religieuse a engendré des spéculations et des rumeurs au sein de l’opinion publique. Pendant de nombreuses années, des insinuations selon lesquelles Ganiou Soglo et son frère ne seraient pas les enfants biologiques de leur mère ont circulé. Ces rumeurs étaient principalement basées sur le fait que leurs parents étaient de confession catholique tandis que les enfants avaient choisi l’islam comme religion.

Dans son interview, Ganiou Soglo a abordé ces allégations avec calme et dignité. « Pendant très longtemps, les gens disaient qu’on n’était pas les enfants de notre mère, simplement parce que nos parents sont catholiques et que nous sommes musulmans« , a-t-il révélé. Il a également fait mention d’une autre rumeur, selon laquelle son frère serait clair de peau et lui-même serait noir, insinuant que leur apparence physique contredisait également leur lien de parenté.

L’ancien ministre de la culture a répondu à ces rumeurs avec sérénité et humour, soulignant l’importance des choix individuels dans les croyances religieuses et rappelant que l’amour familial et le respect mutuel vont au-delà des différences de religion.

