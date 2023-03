G20: la Chine et la Russie ne signent pas le communiqué final

La Russie, comme la Chine, a refusé de signer le texte final du G20 appelant à un retrait des forces russes de l’Ukraine. Une nouvelle position de Pékin qui pourrait donner lieu à plusieurs interprétations au sein de la communauté occidentale.

La Chine a rejoint la Russie jeudi en refusant de soutenir l’appel à un retrait des forces russes de l’Ukraine, selon un communiqué publié à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi en Inde.

Les deux pays ont été les seuls membres du G20 à ne pas approuver la déclaration exigeant le « retrait complet et inconditionnel de la Russie du territoire de l’Ukraine ».

La Russie n’est « pas prête » à accepter le contenu sur l’Ukraine du communiqué commun d’une réunion du G20, a estimé, jeudi en Inde, José Manuel Albares, le chef de la diplomatie espagnole. « Après le discours du ministre des affaires étrangères russe [Sergueï Lavrov], je ne pense pas que la Russie soit prête à accepter une déclaration acceptable », a expliqué M. Albares.

Le chef de la diplomatie russe a confirmé jeudi qu’aucun communiqué commun ne verra le jour à l’issue d’une réunion ministérielle du G20 en Inde et a fustigé les pays occidentaux pour cet échec. « Nous parlons de bonnes manières. Eh bien, nos homologues occidentaux sont devenus très mauvais en la matière. Ils ne pensent plus à la diplomatie, ils ne font que du chantage et menacent tout le monde », a déclaré Sergueï Lavrov aux journalistes.

Lors d’un entretien en marge d’une réunion du G20 à New Delhi, jeudi, le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, et son homologue chinois, Qin Gang, ont « unanimement rejeté les tentatives d’ingérence dans les affaires internes d’autres pays, d’imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces », a fait savoir la diplomatie russe dans un communiqué.

Le Groupe des vingt est un forum intergouvernemental composé de dix-neuf des pays aux économies les plus développées et de l’Union européenne, dont les chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres des finances et chefs des banques centrales se réunissent annuellement.