Franck Kessié 8è, Ansu Fati 6è, les joueurs les mieux payés au Barça

Le magazine Capology a dressé le classement des plus gros salaires au Barça pour la saison 2022-2023. Et c’est un indésirable qui détient la palme.

Depuis le début du mercato estival, le Barça pousse pour vendre Frenkie de Jong, courtisé par Manchester United et Chelsea. Le club catalan souhaite libérer le milieu de terrain néerlandais pour faire de place à ses nouvelles recrues. Mais pas seulement puisque le milieu de terrain néerlandais coûte annuellement une petite fortune aux Culés.

L’ancien joueur de l’Ajax occupe la première place dans la liste des plus gros salaires du club dressée par le magazine Capology. Le joueur de 25 ans est rémunéré à €14,000,000 net annuel. Un joli magot pour l’international Oranje qui dépasse les tauliers du club espagnols, Sergio Busquets et Jordi Alba, arrivés respectivement 2è et 3è dans le classement avec des salaires de €10,560,000 et €10,000,000.

En bas du podium, on retrouve l’ancien joueur du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Arrivé cet été pour 45 millions d’euros, le géant polonais va toucher chaque année €9,000,000, devant les cadres comme Ansu Fati- (€6,700,000) et Ousmane Dembele- (€6,600,000).

A noter que deux joueurs africains figurent dans ce top 10 des gros salaires à Barcelone. Il s’agit de l’ivoirien Franck Kessié qui va percevoir annuellement un salaire de 6,5 millions d’euros et le gabonais Pierre-Emerick Aubameyang- et ses €5,500,000.

Voici le Top 10 des joueurs les mieux payés au Barça:

Frenkie de Jong- €14,000,000 net annuel Sergio Busquets- €10,560,000 Jordi Alba- €10,000,000 Robert Lewandowski- €9,000,000 Miralem Pjanic- €7,500,000 Ansu Fati- €6,700,000 Ousmane Dembele- €6,600,000 Franck Kessie- €6,500,000 Raphinha- €6,000,000 Pierre-Emerick Aubameyang- €5,500,000*