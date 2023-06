France: un joueur de Rugby condamné à 18 mois de prison pour « violences aggravées »

Pour des faits remontant à 2014, le joueur international français de Rugby Mohamed Haouas a été condamné ce vendredi à une peine de neuf mois de prison ferme et neuf mois avec sursis pour violences aggravées, rapporte RMC Sport.

Mohamed Haouas, le célèbre rugbyman international français, a été récemment déclaré coupable de violences aggravées et condamné à une peine de 18 mois de prison, dont neuf mois ferme. Cette affaire remonte à l’année 2014 et concerne une violente bagarre survenue lors d’un réveillon du Nouvel An.

Le verdict a été rendu ce vendredi, mettant ainsi fin à un procès long et médiatisé. Le procureur avait précédemment requis une peine de 24 mois de prison, assortie d’un sursis probatoire de 36 mois. Cependant, la cour a décidé de prononcer une peine légèrement inférieure à la demande du procureur.

Son avocat Marc Gallix va faire appel de la décision du tribunal de Montpellier. Avec cette nouvelle condamnation, l’aménagement de peine n’est plus possible car il est plafonné aux cas de douze mois maximum. En effet, le joueur a déjà des condamnations en cours, qui pourrait amener à son incarcération, comme l’explique son avocat.

La décision en soi « n’est pas sévère », car « on voit bien que c’est lui le plus virulent de tous, qu’il porte des coups très violents« , lors de cette bagarre survenue le 1er janvier 2014, a reconnu Me Gallix après l’annonce du jugement. Il ajoute toutefois: « Mais les peines ne sont aménageables que jusqu’à un an d’emprisonnement. Si on ajoute les neuf mois ferme d’aujourd’hui aux douze mois pour les violences conjugales, si je ne fais pas appel et que la peine devient définitive, il est incarcéré« .

Le 30 mai dernier, Mohamed Haouas a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’un an de prison ferme. Cette condamnation fait suite à son acte de violence envers sa compagne, qu’il a agressée devant le centre commercial où elle travaille. Il convient de rappeler qu’en février 2022, il avait déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages de bureaux de tabac commis en 2014 à Montpellier.

