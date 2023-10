France – Tchad: les dessous du tête-à-tête entre Macron et Mahamat

- Publicité-

Le président français, Emmanuel Macron, a tenu une réunion à l’Élysée avec le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby. Les discussions ont porté sur diverses questions, notamment les crises régionales, le retrait des forces françaises du Niger et la transition politique en cours au Tchad.

En visite à Paris, le chef d’Etat tchadien Mahamat Idriss Déby a rencontré son homologue francais, Emmanuel Macron. Selon la présidence française, les deux dirigeants ont échangé sur diverses questions régionales, notamment la situation au Soudan, en Libye et au Niger. Ces discussions illustrent l’importance de la coopération et de la coordination entre la France et le Tchad pour faire face aux enjeux sécuritaires et politiques dans la région.

L’un des sujets clés abordés lors de cette rencontre est le retrait des forces françaises du Niger. Suite à un coup d’État survenu en juillet, l’armée française a été contrainte de quitter le Niger. Près de 1 400 militaires français, ainsi que leur matériel, sont en cours d’évacuation. Une grande partie de ces moyens militaires transitera par le Tchad, qui reste l’un des derniers alliés de la France dans la région du Sahel.

Les militaires français quitteront le Niger pour rejoindre la France via N’djamena, la capitale tchadienne, tandis que les convois de matériel prendront la direction du port de Douala, au Cameroun. Cette évacuation s’inscrit dans le cadre d’un réajustement des opérations militaires françaises dans la région, en réponse aux évolutions politiques et sécuritaires.

L’entretien entre les deux présidents a également été l’occasion de discuter de la transition politique en cours au Tchad, marquant ainsi le soutien de la France aux évolutions politiques en cours dans ce pays.