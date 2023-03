France – Royaume-Uni: Le roi Charles III annoncé à Paris

Le roi Charles III effectuera sa première visite d’État en France du 26 au 29 mars 2023, une occasion historique pour renforcer les relations entre la France et le Royaume-Uni.

Le roi Charles III et la reine consort Camilla seront accueillis par le président Macron pour une série de rencontres officielles et de cérémonies à Paris, du 26 au 29 mars 2023. Le point culminant de la visite sera un dîner d’État organisé au château de Versailles en l’honneur des invités de marque.

Cette visite illustre la profondeur des liens historiques entre les deux nations et témoigne de la relation d’amitié et de confiance entre le président français Emmanuel Macron et le souverain britannique.

En effet, la visite d’État du roi Charles III en France marque une nouvelle ère de coopération franco-britannique, en dépit des tensions passées. Cette occasion unique de dialogue et de rapprochement diplomatique est un pas important dans la construction d’une relation solide et durable entre les deux nations.

Après sa visite en France, le roi Charles III se rendra en Allemagne pour une visite d’État du 29 au 31 mars.