France: rébellion de plusieurs stars du football féminin

C’est la crise au sein de l’équipe de France féminine. Les soutiens à la fronde lancée par Wendie Renard contre la sélectionneuse de l’équipe de France continuent de se manifester.

Ce vendredi, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont décidé de se mettre en retrait, à seulement quelques mois de la Coupe du monde. Un véritable séisme pour les Bleues, dont les trois joueuses sont des membres essentiels du onze de départ.

24 heures après, une nouvelle internationale a décidé de les imiter. Dans un message publié sur Instagram, Perle Morroni a annoncé sa solidarité envers ses coéquipières. La défenseure de l’Olympique Lyonnais ne portera plus le maillot de l’Equipe de France tant que le staff sera en place. Le sort de Corine Diacre sera étudié lors du prochain comité exécutif de la FFF, prévu le 28 février.

« Ayant déjà porté le maillot Bleu et suite à la décision de notre Capitaine Wendie Renard et de certaines de mes coéquipières, je souhaite à mon tour m’exprimer par rapport à la situation et me joins à elles contre le système du management de l’Equipe de France actuelle pour en avoir souffert personnellement. J’apporte mon soutien à Wendie, Marie, Kady et toutes celles qui prendront la parole car si je reporte un jour le maillot de l’équipe de France j’espère que ce sera dans de meilleures conditions et avec des Valeurs adéquates au Haut niveau. En Espérant que les choses changent. »