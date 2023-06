France: Patrice Talon attendu au Sommet « pour un nouveau pacte financier mondial »

Du 22 au 23 juin 2023, plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement vont se mobiliser pour réfléchir sur « un nouveau pacte financier mondial ». Cette rencontre internationale à laquelle le président béninois Patrice Talon pourrait participer, connaîtra également la présence de plusieurs personnalités des réseaux de finances.

Après son séjour en France en mai dernier, Patrice Talon pourrait retourner au pays d’Emmanuel Macron très bientôt. Selon JA, le Chef d’Etat béninois fait partie des présidents africains attendus au Sommet « pour un nouveau pacte financier mondial ».

Le président béninois sera-t-il présent ? Pour le moment, il n’y a pas de certitude. La possibilité de se faire représenter n’est pas à négliger. Il peut en effet se faire représenter par l’un des ministres d’Etat, notamment Romuald Wadagni qui l’a d’ailleurs représenté au Sommet sur le financement des économies africaines en 2021 et qui gère actuellement le volet « coopération » du ministère des Affaires étrangères.

En dehors de Patrice Talon, Ali Bongo Ondima du Gabon, Mohamed Bazoum du Niger, Dénis Sassou Nguesso du Congo, Filipe Nyussi du Mozambique, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie et bien d’autres sont attendus. Au total, plus de 100 Chef Chefs d’Etats et de gouvernement sont invités à travers le monde.

Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial « permettra de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Sud et le Nord ». A l’issue des échanges, « le Sommet ouvrira également la voie à de nouveaux accords pour lutter contre le surendettement et permettre à davantage de pays d’accéder aux financements dont ils ont besoin pour investir dans le développement durable, mieux préserver la nature, faire chuter les émissions et protéger les populations contre la crise écologique, là où c’est le plus nécessaire ».