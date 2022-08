France ou Cameroun:  Bryan Mbeumo prend le contre-pied de Kylian Mbappé

International espoir français mais courtisé depuis des années par le Cameroun, Bryan Mbeumo a pris sa décision pour son choix de sélection. Et le jeune ailier de Brentford a décidé d’évoluer avec les Lions Indomptables.

Encore un nouveau renfort pour la sélection camerounaise, à quatre mois de la Coupe du monde Qatar 2022 (21 novembre-18 décembre. Les Lions Indomptables viennent en effet d’officialiser l’arrivée du jeune attaquant de Brentford, Bryan Mbeumo. Ancien international espoir français, l’ailier de 22 ans a opté pour le Cameroun pour son choix de sélection.

C’est la Fécafoot qui a annoncé la nouvelle ce vendredi sur ses canaux officiels. «Cette décision résulte de l’aboutissement des échanges nourris avec le président de la Fédération», Samuel Eto’o, a précisé la Fédération camerounaise de football.

Formé à Troyes et parti jeune en Angleterre, Mbeumo sort d’une belle saison avec 8 buts marqués et 7 passes décisives distribuées en 38 matchs toutes compétitions confondues. Son choix est salué dans la tanière des Lions Indomptables dont le sélectionneur Rigobert Song qui compte un ailier de plus dans son effectif.

⚽ #football@BMbeumo19 jouera pour l’équipe nationale de football du Cameroun, les @LIndomptables. Décision annoncée ce vendredi 5 août 2022 par la @FecafootOfficie dans un communiqué officiel. Bryan Mbeumo est né le 7 août 1999 à Avallon. pic.twitter.com/IG5Dh5EjlS — CRTVweb (@CRTV_web) August 5, 2022

Une réponse aux binationaux français?

Mais pas que puisqu’au sein de la communauté sportive africaine, on applaudit également cette décision forte du natif d’Avallon qui prend le contre-pied des binationaux français qui ne voient que leur pays d’accueil comme leur avenir. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé et récemment de Boubacar Kamara qui a rejoint l’équipe de France après avoir pourtant donné son accord de principe au Sénégal, son pays d’origine.

L’attaquant du PSG a lui, dernièrement martelé qu’il ne portera jamais la nationalité camerounaise où il est né. « Je ne suis pas Camerounais », je suis Français et resterai Français », a précisé le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec les Bleus.