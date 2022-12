France – Niger: tête-à-tête entre Mohamed Bazoum et Emmanuel Macron

En marge de la table ronde sur le financement du Plan de Développement Économique et Social PDES 2022-2026, le président du Niger, Mohamed Bazoum a été reçu, ce mercredi 07 décembre 2022, au Palais de l’Elysée par son homologue français Emmanuel Macron.

Pour une nouvelle fois en 2022, le président nigérien Mohamed Bazoum a été reçu par le président Français Emmanuel Macron. Les questions relatives au renforcement de la coopération entre les deux pays étaient au centre des discussions entre les deux chefs d’État.

En France, le président Bazoum avait reçu en audience M. Josep Borrell, Haut représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avant de s’entretenir avec le président de l’Hexagone, ce mercredi.

Réduire le taux de pauvreté

La table ronde des partenaires et investisseurs sur le financement du Plan de Développement Économique et Social PDES 2022-2026 qui s’est tenue à Paris les 05 et 06 décembre 2022, vise à réduire le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35% en 2026 grâce à un plan de développement 2022-2026 d’un montant de 30 milliards d’euros.

« Les ressources financières nécessaires à la réalisation de ce plan sont estimées à 29,62 milliards d’euros », dont 13,35 milliards d’euros sur ressources propres de l’Etat, 10,28 milliards d’euros attendus des partenaires techniques et financiers (PTF) et 5,99 milliards d’euros du secteur privé », a-t-il ajouté. A noter que lors de la cession des annonces des contributions des Partenaires Techniques et Financiers un total de 22,3 Milliards d’euros ont été mobilisés sur un objectif initial de 10,28 milliards d’euros pour le secteur des PTF.

Ce PDES 2022-2026 s’adosse sur trois priorités : « le développement du capital humain, l’inclusion et la solidarité; la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité; la transformation structurelle de l’économie ».