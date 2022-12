France-Maroc: la star du p0rn0, Mia Khalifa, soutient les Lions de l’Atlas avec tous ses attributs (photos) 

Le Maroc affronte la France ce mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Un gros défi pour les Lions de l’Atlas qui pourront compter sur un soutien inattendu: celui de l’ex-star du Pornhub, Mia Khalifa.

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2022 met en jeu ce mercredi, le Maroc et la France. Un match prévu à 20 heures (GMT+1) au stade Al Bayt. Auteurs d’un parcours assez élogieux (au moins jusqu’ici), les Lions de l’Atlas ont toutes les chances de se hisser en finale.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Sortie première du groupe F devant notamment la Croatie et la Belgique, l’équipe chérifienne a réalisé l’immense exploit d’éjecter l’Espagne et le Portugal, respectivement en huitième et en quart de finale. Emmenée par le sélectionneur Walid Regragui, qui détient visiblement le pouvoir de dompter les grandes nations de foot, la bande à Achraf Hakimi pourrait très bien venir à bout des Bleus qui n’ont pas été très flamboyant depuis le début de l’exercice.

Et pour l’occasion, la sélection marocaine pourra compter sur un soutien inattendu: l’ex-star du Pornhub, Mia Khalifa. L’actrice libanaise a en effet déclaré sa flamme à son équipe favorite à la Coupe du monde. Dans un post sur son compte Instagram, la femme aux lunettes est apparue avec un pyjama élégant et beaucoup de sensualité.

Posant sur un lit devant la télévision pour profiter du match de la demi-finale, l’ancienne actrice porno a laissé ses boutons ouverts, montrant presque tous ses seins. « En attendant de voir le Maroc pour voir qui sera le prochain éliminé », a-t-elle écrit en légende de sa publication.