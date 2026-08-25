France : Jenifer, invitée de « 50’Inside » le 29 août, revient avec un album hommage à Dalida

La chanteuse Jenifer sera l’invitée d’Isabelle Ithurburu dans « 50’Inside », samedi 29 août 2026 à 17h50 sur TF1, pour l’émission de rentrée du magazine. L’interview réunit à l’écran deux femmes liées indirectement : Isabelle Ithurburu est la compagne de Maxim Nucci, l’ex-mari de Jenifer.

L’entretien intervient alors que la chanteuse prépare un nouvel album entièrement composé de reprises de Dalida. Un premier extrait, « Mourir sur scène », enregistré avec la DJ Barbara Butch, est déjà sorti avant l’été. Le projet, mené avec l’aval du frère de Dalida, Orlando, qui gère le catalogue et l’image de la chanteuse, doit s’accompagner d’une tournée baptisée « DJ Tour » prévue en 2027.

Ce nouvel hommage ravive le souvenir d’une polémique ancienne. En 2013, Jenifer avait sorti un premier album de reprises, « Ma déclaration », consacré à France Gall. L’interprète historique avait alors affirmé publiquement n’avoir « jamais donné sa validation » pour ce projet. Face à la controverse, le label de Jenifer, Universal, était monté au créneau pour tenter d’apaiser la situation, sans empêcher la chanteuse d’interrompre la promotion de son album.

Treize ans plus tard, Jenifer retente l’exercice de la reprise, cette fois avec l’aval officiel des ayants droit de l’artiste célébrée. Sur les réseaux sociaux, l’annonce de cet album consacré à Dalida a suscité des réactions partagées : plusieurs fans regrettent l’absence d’un album de titres inédits, un reproche déjà formulé lors des précédents projets de reprises de la chanteuse, entre le duo avec M. Pokora et l’album Jukebox.

Un retour quatre ans après son dernier album studio

Ce nouveau projet marque le retour de Jenifer sur le devant de la scène musicale, quatre ans après son dernier album studio, N°9, sorti en 2022. L’interview accordée à Isabelle Ithurburu doit permettre à la chanteuse de détailler pour la première fois à l’écran les contours de cet hommage à Dalida, entre le choix des titres et la tournée annoncée pour 2027.