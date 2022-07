France: « Il va aussi vite que Mbappé », Ange Josué Chibozo fait l’unanimité à Amiens

Auteur de deux buts en deux sorties sous les couleurs amiénoises en cette période de pré-saison, Ange Josué Chibozo fait déjà l’unanimité au sein du club de la Picardie. Le jeune international béninois est même comparé à l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Ange Josué Chibozo sera incontestablement l’un des joueurs à suivre en Ligue 2 cette saison. Débarqué en prêt à Amiens en provenance de la Juventus, le jeune attaquant béninois a déjà convaincu toute la Picardie. Très à l’aise techniquement et excellent dribbleur, le néo-Écureuil a étalé tout son talent avec deux superbes réalisations lors de ses deux dernières sorties sous ses nouvelles couleurs. De quoi lui valoir les compliments de son directeur sportif.

En effet, dans les colonnes du Courrier Picard, John Williams a livré son regard sur sa recrue, avec notamment de grosses qualités de vitesse. « Il a un mental taillé pour le haut niveau. Il a une volonté de réussir qui est forte. Il a été élevé dans une culture de la gagne en Italie. C’est quelque chose qui l’a aidé. Il a envie d’aller très loin, ce qui implique une bonne hygiène de vie (…). Il a une pointe de vitesse à 36 km/h et donc, il va aussi vite que Mbappé, même si c’est sur une distance plus courte. C’est un vrai athlète. Pour autant, il est aussi très adroit devant le but. »

Même constat du côté de son entraîneur même si Philippe Hinschberger pense que son joueur doit s’améliorer d’avantage. « Il ne fait pas tout bien non plus, nuance cependant Philippe Hinschberger. C’est un petit gabarit. Il aime dribbler. J’aimerais le voir aussi dans les espaces où il pourrait avoir un peu plus de place. Il vient de faire deux fois trente minutes avec nous, il met deux buts. C’est plutôt bon pour la confiance», a déclaré le coach amiénois.