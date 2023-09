France: Faustin Archange Touadéra rencontre Emmanuel Macron à l’Élysée

Le président français Emmanuel Macron reçoit ce mercredi 13 septembre son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra sur fond de relance des relations bilatérales après des années de tension dues à la montée en puissance de la milice russe Wagner dans ce pays.

Avant de gagner Cuba pour une réunion internationale, puis New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra fait un crochet par Paris où il sera reçu, mercredi 13 Septembre, par le président français Emmanuel Macron. Cet entretien intervient selon l’Élysée « dans un contexte de reprise du dialogue et de dynamique positive des relations bilatérales ».

Selon RFI, les échanges porteront sur la transition au Gabon, où le président Touadéra s’est rendu la semaine dernière en tant que facilitateur de la communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Surtout, c’est la situation interne qui intéresse Paris : la France, comme les États-Unis, veut le départ du groupe Wagner.

En effet, les rapports sont tendus entre Paris et Bangui depuis l’arrivée de la milice russe Wagner en Centrafrique en 2018. Fin 2020, M. Touadéra, menacé par une offensive rebelle sur Bangui, avait appelé Moscou à la rescousse et des centaines d’autres mercenaires russes avaient débarqué et permis rapidement de repousser les groupes armés hors de la plupart des territoires qu’ils contrôlaient.