France – Bangladesh: à Dacca, Macron annonce la vente de 10 Airbus A350

Le président français Emmanuel Macron a annoncé à Dacca, une série d’accords historiques entre la France et le Bangladesh, marquée par la vente de 10 Airbus A350. Cette visite présidentielle francaise, est la première en plus de 30 ans.

Lors d’une conférence de presse historique tenue à Dacca, le président français Emmanuel Macron a révélé une série d’accords bilatéraux qui renforcent considérablement les relations entre la France et le Bangladesh. Parmi les annonces majeures, la vente de 10 Airbus A350 à la nation du sud de l’Asie a été saluée comme un acte de confiance envers l’industrie aéronautique européenne.

Le président Macron a qualifié cette décision de « choix de confiance pour l’aéronautique européenne », soulignant l’importance de cet engagement pour les deux nations. Cette transaction témoigne de l’engagement mutuel à soutenir l’industrie aérospatiale et à stimuler l’économie des deux pays.

Outre la transaction aéronautique, Macron a souligné plusieurs autres domaines de collaboration entre la France et le Bangladesh. Il a insisté sur le partage de valeurs démocratiques, de l’État de droit et des droits de l’homme, des éléments essentiels pour un développement durable.

Une « communauté de vues stratégiques »

Le président français a également évoqué une « communauté de vues stratégiques » entre les deux nations et a exprimé leur volonté commune de résister aux pressions extérieures tout en défendant la souveraineté et l’autonomie stratégique de leurs partenaires. Il a réitéré l’engagement de la France en faveur d’alternatives durables dans la région de l’Indo-Pacifique.

À noter que cette visite d’Emmanuel Macron au Bangladesh marque un tournant historique, étant la première visite officielle d’un président français dans ce pays depuis plus de 30 ans. Elle témoigne de l’importance croissante des relations entre les deux nations.

Des investissements modestes…

Les échanges commerciaux entre la France et le Bangladesh ont connu une croissance impressionnante en 2022, atteignant 4,92 milliards d’euros, soit une augmentation de 49 % par rapport à l’année précédente. La France importe principalement des produits bangladais, notamment des vêtements et des produits de l’industrie textile, tandis que le Bangladesh importe des moteurs, des machines textiles, des produits pharmaceutiques et des pesticides en provenance de France.

Malgré cette croissance des échanges commerciaux, les investissements français au Bangladesh restent modestes, avec un stock d’investissements de 119 millions de dollars en juin 2021, principalement dans les secteurs de l’énergie et des services.