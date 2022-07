Fraichement élu président de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo annoncé au Togo

Le président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO Umaro Sissoco Embalo, est attendu au Togo, pour une visite de travail et d’amitié, ce mardi.

Sur invitation de son hôte, Umaro Sissoco Embalo se rendra au Togo, demain, mardi 12 juillet 2022. Une première destination après son élection à la tête de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et sa deuxième visite au Togo, après celle de Pya il y a un peu plus de deux ans.

Au pays de Faure Gnassingbe, le président Guinéen va échanger avec son homologue dans la région de Kara, ville située à environ 423 km au nord de Lomé. Les principaux sujets qui feront objet de cette rencontre restent officiellement inconnus.

Le Togo et la Guinée Bissau entretiennent d’excellentes relations. Pendant la crise sociopolitique qui a secoué le pays lusophone, le Togo avait déployé des policiers et gendarmes dans le cadre d’une mission régionale de sécurisation et de maintien de la paix (ECOMIB).