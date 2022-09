Football: les effectifs les plus chers d’Europe dévoilés, Man City en tête

Le CIES a dévoilé ce lundi, son classement des effectifs les plus chers d’Europe. Manchester City est en tête avec un effectif estimé à 1064 millions d’euros.

Dans sa lettre hebdomadaire publiée ce lundi, le Centre International d’Etudes du Sport (CIES) a dévoilé son classement des effectifs les plus chers du Vieux Continent. « La 387ème édition de la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football classe les équipes du big-5 selon les indemnités de transfert investies pour recruter les joueurs actuellement dans leur effectif », précise l’observatoire.

On retrouve en tête de ce classement, le géant britannique Manchester City, dont l’effectif est évalué à 1064 M€. Il est suivi de son voisin et éternel rival, Manchester United dont l’équipe vaut 1001 M€ selon le CIES. Un autre club de Premier League, en l’occurrence Chelsea (881 M€), complète le podium. En quatrième position, on retrouve le PSG (847 M€), qui a perdu une place, suite à son mercato qui a vu plusieurs joueurs quitter la capitale française.

Liverpool (777 M€) occupe la cinquième place, devant les deux cadors espagnols, le Real Madrid (721 M€) et le Barça (626 M€). Arsenal (524 M€) est huitième, devant Tottenham (519 M€), et c’est l’Atlético (502 M€) qui complète ce top 10. On constate que les clubs anglais dominent largement ce classement. Les équipes de Premier League n’hésitent pas à sortir le chéquier pour construire leurs effectifs. Pour preuve, lors du dernier mercato estival, le championnat anglais a dépensé plus de 2 milliards d’euro en transfert.

Le top 10 des effectifs les plus chers d’Europe