Football : Didier Deschamps prolongé à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026

L’entraîneur de l’équipe de France de football, qui s’est illustré au mondial de 2018 et à emmener les Bleus jusqu’en finale en décembre, va être prolongé à la tête de l’équipe jusqu’en 2026, date du prochain Mondial.

Deschamps à la tête des Bleus jusqu’au prochain Mondial. Le contrat du sélectionneur à la tête de l’équipe de France a été prolongé jusqu’en 2026, a-t-il annoncé lors de l’Assemblée générale de la Fédération française de football ce samedi à Paris. Arrivé aux commandes de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps était en fin de contrat à l’issue de la Coupe du monde au Qatar où les Bleus ont atteint la finale, remportée par l’Argentine.

« Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu’en 2026 », a déclaré Deschamps à la tribune de l’AG où il a été accueilli par une ovation debout. « Je remercie le président (Noël Le Graët, ndlr) pour son soutien permanent et sa confiance maintenue, a-t-il ajouté. C’est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement de l’équipe de France. »

Deschamps, 54 ans et qui souhaitait dès le départ obtenir un bail jusqu’au Mondial-2026 (aux États-Unis, au Canada et au Mexique), a donc eu gain de cause alors que Noël Le Graët voulait plutôt le prolonger jusqu’à l’Euro-2024 en Allemagne. Le champion du monde 1998 possède la plus grande longévité au poste devant Michel Hidalgo, resté huit ans et six mois (mars 1976 – juin 1984), le record de matches sur le banc français (138, loin des 79 du précédent titulaire Raymond Domenech) et, surtout, le plus beau palmarès.