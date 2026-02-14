Football – Coupe Amir : Yacine Brahimi passeur décisif avec Al Gharafa

À 36 ans, Yacine Brahimi confirme qu’il n’a rien perdu de sa maîtrise technique au Qatar. Aligné avec Al Gharafa pour les huitièmes de finale de l’Amir Cup, l’international algérien s’est distingué en offrant une passe décisive sur coup franc face à Al Kharaitiyat.

À 36 ans, Yacine Brahimi confirme qu’il n’a rien perdu de sa maîtrise technique au Qatar. Aligné avec Al Gharafa pour les huitièmes de finale de l’Amir Cup, l’international algérien s’est distingué en offrant une passe décisive sur coup franc face à Al Kharaitiyat.

Peu après l’heure de jeu, ou plutôt dès la 23e minute, Brahimi a parfaitement cadré une phase arrêtée en envoyant le cuir dans la surface où Dame Traoré a pris le meilleur pour inscrire l’ouverture du score. L’action, réglée comme une exécution chirurgicale, a permis aux siens de prendre l’avantage.

Cette intervention illustre à nouveau l’importance de l’ancien meneur de jeu du FC Porto dans l’animation offensive d’Al Gharafa. Son sens du jeu, la précision de ses coups de pied arrêtés et l’expérience accumulée font de lui une arme précieuse lorsque le match bascule sur des détails.

Publicité

Coup franc et influence

Au-delà de la simple passe, Brahimi apporte un leadership subtil et une capacité à peser sur les temps forts de la rencontre. Ses décisions lors des phases arrêtées créent des occasions nettes et permettent à son équipe de verrouiller des situations à enjeu élevé.

La rencontre est toujours en cours et Al Gharafa travaille à transformer cet avantage en billet pour les quarts de finale, comptant sur les initiatives de joueurs d’expérience comme Brahimi pour franchir l’obstacle.