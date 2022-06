Foot: un nouveau record pour Cristiano Ronaldo

Selon une étude de Betting.Com relayée par The Sun vendredi dernier, Cristiano Ronaldo est le sportif dont le nom est le plus recherché sur internet.

Véritable légende vivante du football, Cristiano Ronaldo se maintient au plus haut niveau depuis de nombreuses années. Une prouesse qui lui a permis de battre de nombreux records dans son sport. Mais cette fois-ci, c’est en dehors du rectangle vert, que le portugais a établi un nouveau record. En effet, selon une étude de Betting.com relayée par The Sun, le quintuple Ballon d’Or est le sportif dont le nom est le plus recherché sur internet, avec 11 millions de recherches par mois.

Le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, est loin devant Neymar (3è) et Messi (5è), les deux seuls autres footballeurs du top 10. Les deux attaquants du PSG enregistrent respectivement 5,8 et 4,5 millions de recherches par mois. Ryan Ramczyk (star du football américain) est 2e (6,1M), tandis que Lebron James (basketteur de la NBA) est 4e (5,3M), Tom Brady (star du football américain) occupe la 6e place (4,3M).

Pour clôturer le top 10, nous retrouvons Lewis Hamilton (pilote de F1) à la 7e place ( 3,9M), alors que son rival Max Verstappen est 8e (3,8M). Enfin, Aaron Rodgers (star du football américain, 9e – 3,7M) et Conor Mcgregor (combattant MMA, 10e – 3,1M) ferment la marche.