Finale Mondial 2006: Zidane revient sur son geste contre Materrazzi

Interviewé ce dimanche dans l’émission Téléfoot, Zinedine Zidane a évoqué la finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l’Italie. Le technicien français est notamment revenu sur son malheureux geste contre Marco Materazzi.

En 2006, la France perdait la Coupe du Monde en finale contre l’Italie. Une rencontre marquée par la panenka de Zidane contre Buffon, mais surtout le coup de sang du milieu français qui a donné un énorme coup de boule à son adversaire Marco Materazzi. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, l’ancien coach du Real Madrid est revenu sur ces événements.

“La panenka ? De la technique, c’est sûr, ce n’était pas un grain de folie, c’est le geste qu’il fallait faire. J’ai quelques secondes pour choisir mon geste, il fallait inventer quelque chose face à un gardien qui me connait bien”, a expliqué Zidane avant de revenir sur son mauvais geste sur Materazzi. “Ensuite, je pense que Bixente (Lizarazu), c’est le seul qui aurait pu me contenir. On ne peut pas refaire le passé, je ne suis pas fier de cela, mais cela fait partie de mon parcours. On ne fait pas tout parfaitement, c’était un moment compliqué”, a poursuivi le français.

"De la technique, c'est sûr, de la folie je ne pense pas. Je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que je dois faire. Si je le fais, c'est que je dois faire ça. Ratée ou pas ratée. Parce que je peux rater le penalty."



Zidane sur sa Panenka contre l'Italie @YassinNfaoui @BarniaudSeb pic.twitter.com/ps9hhAgN1f — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 19, 2022