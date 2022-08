Fin d’une légendaire carrière de tennis pour Serena Williams, la star annonce sa retraite

Dans Vogue et sur Instagram, Serena Williams annonce qu’elle va très prochainement prendre sa retraite. Si l’Américaine ne donne pas de date précise, tout laisse à penser qu’elle s’arrêtera après l’US Open.

Elle ne donne pas encore de date mais prépare la fin de sa carrière. Serena Williams fait la Une de l’édition américaine du magazine «Vogue», pour le mois de septembre. Sublime dans une spectaculaire robe bleue, photographiée sur la plage aux côtés de sa fille Alexis Olympia , la championne fait une grande annonce.

Après avoir débuté à 14 ans et remporté, depuis, 73 titres à travers le monde, la légende du tennis s’apprête à poser sa raquette. Dans un message Instagram accompagnant l’image de couverture du journal, elle explique avec émotion : «Il y a un moment dans la vie où nous devons décider de prendre une nouvelle direction. Ce moment est toujours difficile, surtout lorsque vous aimez tellement quelque chose. Et mon dieu, que j’aime le tennis. Mais à présent, le compte à rebours a commencé. Je dois me concentrer sur ma vie de mère, mes buts spirituels et découvrir, enfin, une Serena différente mais tout aussi intéressante. Je vais savourer ces prochaines semaines». Affaiblie par des blessures ces dernières années, celle qui a notamment remporté Roland-Garros à trois reprises, pourrait faire ses adieux à domicile à l’US Open, qui débute le 29 août prochain.

«Vogue» a publié sur Twitter quelques extraits de son interview. «C’est la chose la plus difficile que je puisse imaginer. Je ne veux pas que cela se termine, mais en même temps, je suis prête pour ce qui va venir ensuite», confie-t-elle ainsi. «Je suis ici pour vous dire que je vais évoluer hors du tennis, pour faire d’autres choses qui sont importantes à mes yeux», poursuit-elle. Et d’ajouter : «Aujourd’hui, si je dois choisir entre compléter mon palmarès ou être avec ma famille, je choisis la deuxième option».

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9