Fin de la Mission de la CEDEAO sur la situation des migrants bloqués au Niger

La mission de la CEDEAO, qui a séjourné en République du Niger, du 25 au 30 septembre 2022, pour examiner la situation des citoyens de la région, bloqués dans le pays pendant leur migration de transit vers l’Afrique du Nord et l’Europe, a achevé ses travaux sur une série de recommandations à l’endroit des pays membres, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’à la Commission de la CEDEAO.

C’est fini! La CEDEAO a terminé sa mission sur la situation des migrants bloqués au Niger. Dans son rapport, la mission de la CEDEAO, tout en déplorant les expulsions massives, de plus en plus fréquentes des citoyens de la CEDEAO du Maghreb notamment de l’Algérie vers le territoire nigérien, a souligné son attachement au respect de la personne migrante tel que prescrit par le droit international à travers une concertation dans une coopération bilatérale et/ou multilatérale.

Les représentants des pays membres présents à Niamey ainsi que les experts de la CEDEAO recommandent aux gouvernements des Etats membres de l’Organisation régionale de favoriser un environnement législatif favorable à une bonne gouvernance migratoire et d’agir pour la promotion d’une gestion migratoire à visage humain entre le Maghreb et les pays de la CEDEAO.

Dans l’une de leurs recommandations, ils invitent et encouragent la CEDEAO à travers sa plateforme du dialogue sur la migration en Afrique de l’Ouest (MIDWA) à accompagner les Etats membres dans le processus d’une gestion concertée de la migration avec le Maghreb. Ils recommandent en outre aux partenaires au développement engagés dans le domaine de la migration, à soutenir les initiatives en vue d’une migration à visage humain, à renforcer la collaboration nationale et transfrontalière entre les services techniques et à collaborer avec les gouvernements pour entreprendre des actions humanitaires visant à améliorer le retour et la réintégration des migrants.

A l’endroit des pays du Maghreb et de toute les autres régions, la mission de la CEDEAO recommande de décourager le retour forcé des personnes ayant besoin de protection.

Enfin, les participants à la mission d’évaluation se réjouissent des efforts consentis par l’Etat du Niger, les partenaires au développement et humanitaires, les organisations internationales et de la Société civile dans l’accueil des migrants en provenance du Maghreb.