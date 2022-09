FFF: le président Noël Le Graët vers une démission ?

Selon les informations de RMC Sport ce mardi, le président de la Fédération française de football, Noel Le Graet pourrait démissionner de son poste.

Dans son édition parue le jeudi 8 septembre, le magazine français So foot a fait de graves révélations sur la Fédération française de football (FFF), notamment des sms à caractère sexuel envoyés par le président Noël Le Graët à des actuelles et anciennes salariées. En plus de ces dernières accusations, RMC Sport révèle que l’état de santé du président de la FFF (80 ans) pourrait le pousser à démissionner.

Le média français explique ainsi que Noël Le Graët aurait récemment laissé planer le doute sur son avenir à la tête de la FFF. Il pourrait même démissionner en janvier prochain et ne pas aller au bout de son mandat (jusqu’en 2024). Mais cela pourrait dépendre du parcours de l’équipe de France, au Qatar. En cas de mauvaise performance, il songerait clairement à quitter son poste. « Si ça sourit au Qatar, il va jusqu’au bout de son mandat, si ce n’est pas le cas, il sera fragilisé”, ont confié certains membres de l’entourage du dirigeant du football français à RMC Sport.

A moins de deux mois de la coupe du monde 2022, de nombreuses affaires semblent s’accumuler autour du football français. Champion du monde en titre, les Bleus sont favoris à leur propre succession et ils devront faire fi de tous ces problèmes pour tenter d’aller au bout au Qatar. Pour rappel, les protégés de Didier Deschamps sont logés dans le groupe D, en compagnie du Danemark, de l’Australie et de la Tunisie.

Noël Le Great répond aux rumeurs

Interrogé par le média français L’Équipe, sur les nombreuses rumeurs au sujet de sa démission, le président de la FFF s’est montré très clair. «Je n’ai jamais dit cela. Ceux qui l’ont répété ont mal compris. Je n’ai pas du tout l’intention d’arrêter», tranche le Breton de 80 avant de poursuivre. «Si ma santé reste stable, si je vais bien, il n’y a absolument aucune raison que j’arrête. Je suis très bien à mon poste et tout le monde m’aime bien. J’ai la chance d’être apprécié.»

Le dirigeant du football français accuse ceux qui font naître les rumeurs. D’après lui, il s’agit d’une tentative de déstabilisation à son endroit. «C’est normal. Pourquoi certains n’aimeraient pas être à ma place ? C’est logique, mais je ne les connais pas.» Suffisant pour faire taire les rumeurs? Rien n’est moins sûr.