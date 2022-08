FC Barcelone: nouvelle révélation dans le dossier Bernado Silva

Selon les informations de Gerard Romero, journaliste très bien renseigné sur l’actualité du Barça, Bernardo Silva chercherait d’ores et déjà une maison du côté de la cité catalane.

Après avoir déjà lâché plus de 150 millions d’euros sur le marché des transferts, le FC Barcelone est prêt à frapper un dernier grand coup. Selon les médias espagnols, les Culés veulent signer le milieu de Manchester City Bernardo Silva, et un accord existerait même déjà entre les deux parties. Et dans ce dossier, Gerard Romero, journaliste très bien renseigné sur l’actualité du Barça, a d’ailleurs lâché une information de taille ce lundi.

Selon ce dernier, Bernardo Silva chercherait d’ores et déjà une maison à Barcelone. De quoi renforcer un peu plus la possible arrivée du Portugais dans l’effectif de Xavi cet été. Récemment, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola s’était d’ailleurs montré très incertain quant à l’avenir du portugais chez les Sky Blues.

« Pour de nombreuses raisons, nous devons parfois séparer notre chemin, en particulier en raison du désir du joueur – c’est la chose la plus importante. Je veux que les gens soient heureux d’être ici. Bien sûr, j’aimerais que Bernardo puisse continuer ici. C’est un joueur très spécial dans le vestiaire et pour moi. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Il se passera ce qu’il se passera. S’il reste, c’est parfait, mais s’il doit partir, le football est comme ça », avait-il lancé en conférence de presse.

De toute évidence, la probabilité de voir Bernardo Silva sous les couleurs du FC Barcelone prochainement est très élevée. Pour rappel, le PSG s’est également immiscé dans ce dossier, pour tenter d’arracher la signature de l’ancien joueur de Monaco.