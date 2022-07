FC Barcelone : la prolongation d’Ousmane Dembélé est bouclée

Après des mois de négociations, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont parvenus à un accord pour la prolongation de contrat du français. L’ailier devrait étendre son bail de deux années avec les Blaugranas.

C’est une excellente nouvelle pour l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi. Dès son arrivée sur le banc des Catalans, l’ancien milieu de terrain s’est fixé comme objectif de conserver son attaquant Ousmane Dembélé. Et, après des mois de négociations, la direction catalane est parvenue à prolonger l’international Français, dont le contrat avait expiré depuis le 1er juillet dernier, indique RMC Sport ce mercredi.

Une information confirmée par le président du club Joan Laporta, qui n’a toutefois pas abordé la durée de la prolongation du joueur. « Nous présenterons Raphinha et Dembélé cette semaine. Je suis plutôt content de tout ça, on expliquera ça demain », a ainsi lancé le patron du Barça lorsqu’il a été interrogé par les journalistes catalans. Selon RMC Sport, Dembélé va signer deux ans de plus avec les Blaugranas, soit jusqu’en juin 2024.

Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 140 millions d’euros (avec les bonus), Ousmane Dembélé a eu beaucoup de mal à s’imposer sur la durée au Barça, enchaînant blessures et écarts de conduite. Il a désormais une nouvelle opportunité pour combler les attentes placées en lui à l’époque.