FC Barcelone: la direction boucle un accord à 400 M€

Selon les informations de Sport ce jeudi, le FC Barcelone a cédé 15% de ses droits TV au fonds d’investissement Six Street, pour la somme de 400 M€.

En proie à des difficultés financières ces dernières années, le FC Barcelone est en train de se refaire une santé. Après avoir trouvé son nouveau sponsor officiel, Spotify, pour un contrat très lucratif, le FC Barcelone vient de boucler un autre grand coup en termes de revenus financiers comme l’indique Sport.

Le média espagnol explique en effet, que la direction catalane a finalisé la vente de 15% des droits TV du club au fonds d’investissement Six Street. Le contrat est de 25 ans et cela permettra au Barça de toucher pas moins de 400 M€. Une somme conséquente qui va permettre aux Culés de souffler encore un peu plus.

De plus, avec cette rentrée d’argent en vue, le FC Barcelone pourra poursuivre son mercato estival, déjà énorme. L’équipe entraînée par Xavi a déjà enregistré les arrivées libres de Franck Kessié et Andreas Christensen, mais a aussi débourser plus de 100 millions d’euros pour recruter Robert Lewandowski et Raphinha. Et le dauphin du Real Madrid lors de la dernière édition de la Liga ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il compte également renforcer sa défense. Les arrivées de César Azpilicueta et Jules Koundé sont évoquées.