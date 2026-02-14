FC Barcelone interpelle la RFEF et réclame une réforme urgente de l’arbitrage en LaLiga

Le FC Barcelone a adressé une lettre officielle à la Fédération royale espagnole de football pour faire part de sa vive préoccupation concernant l’irrégularité des décisions arbitrales observées en Liga. Dans ce courrier transmis aux instances en charge de l’arbitrage, le club réclame des initiatives rapides afin d’assurer davantage de transparence et d’équité dans les compétitions.

Les dirigeants catalans dénoncent d’abord l’absence d’harmonisation dans l’application des sanctions disciplinaires. À leurs yeux, des gestes comparables se voient sanctionnés de manières divergentes selon les rencontres, ce qui crée une impression d’inégalité de traitement et met à mal les principes d’équité et de sécurité juridique qui devraient présider au championnat.

Le Barça pointe également des interprétations discordantes concernant les mains dans la surface, parfois prononcées par les mêmes arbitres lors de matchs différents. Le club souligne par ailleurs une série d’erreurs manifestes accumulées au fil de la saison, certaines ayant eu des conséquences déterminantes et alimentant des doutes quant à l’intégrité sportive du championnat.

Réclamations sur la VAR et régime disciplinaire des arbitres

Le communiqué met en avant des interrogations sur le fonctionnement et la lisibilité de la VAR : absence d’explications techniques claires lors des revues et non-diffusion des enregistrements audio sont pointées du doigt. Le club sollicite la publication complète de ces échanges pour que les décisions puissent être mieux comprises par les clubs et le public.

En outre, Barcelone propose l’instauration d’un code disciplinaire propre aux officiels, incluant des sanctions publiques en cas d’erreurs graves, afin d’instaurer des règles de responsabilité. Ces demandes visent, selon le club, à rétablir la confiance des équipes et des supporters et à garantir des conditions de compétition uniformes pour tous les participants en Liga.