FBF: «Qui peut nous défier par un bilan?», Mathurin de Chacus après la double défaite des Écureuils

Vendredi dernier, après la double défaite du Bénin en éliminatoire de la CAN 2023, l’UNFPB avait appelé le gouvernement à engager une réflexion plus générale sur la gouvernance de la FBF. Une proposition à laquelle a répondu son président Mathurin de Chacus.

Leur sortie médiatique avait fait le tour de la presse béninoise. Vendredi dernier, l’Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin (UNFPB) était monté au créneau pour fustiger la double défaite de l’équipe nationale en éliminatoire de la CAN 2023, écrasée par le Sénégal (1-3) et battue par le Mozambique (0-1). Dans un communiqué publié sur leur site officiel, les anciens Écureuils avaient appelé à l’organisation des états généraux du foot béninois et un audit sur la gestion de la Fédération béninoise de football.

Une assisse « qui permettra à coup sûr à chaque acteur d’apporter sa contribution en toute transparence à la construction d’un projet de révélation de notre football« . « Au terme de ces états généraux, et à partir des conclusions qui en seront issues, le gouvernement devra engager une réflexion plus générale sur la gouvernance de la Fédération béninoise de football et la prise en compte de toutes les catégories d’âge, car c’est là que se trouve l’avenir du football« , pouvait-on lire dans le communiqué de l’UNFPB).

Une sortie qui n’a pas tardé à faire réagir la FBF et son président. Dans une interview accordée à la presse locale, le boss du foot béninois a mis au défi quiconque de présenter un bilan aussi reluisant que celui de son administration. « J’ai un comité avec des hommes responsables. Nous ne sommes pas là pour profiter des ressources du football béninois. Nous sommes là pour accompagner », a déclaré Mathurin de Chacus.

« Nous assumons tous la défaite de l’équipe nationale car nous n’avons jamais été sérieux dans le football béninois. Avant nous (le bureau exécutif de la Fédération actuellement en place), vous étiez où? Où en était le football béninois? Ce gouvernement et cette Fédération ont fait leur travail. Qui peut nous défier par un bilan? », a ajouté le président de la FBF.

« On a eu la fin du vrai championnat féminin »

Le championnat féminin a également été au cœur de cet échange musclé de Mathurin de Chacus avec la presse locale. Démarrée le 26 décembre 2021, la première division chez les Dames a connu son épilogue samedi dernier avec le sacre d’Espoir FC de Cotonou qui conserve son titre après sa victoire en finale face à Ainonvi (3-0).

« (…) C’est avec fierté que nous remettons aujourd’hui les médailles et les coupes parce que nous sommes à l’ère de la rupture et il faut que dans toutes les disciplines, que les gens puissent travailler la tête haute et non la tête baissée », a déclaré le président de la FBF.

« On a eu aujourd’hui la fin du vrai championnat féminin dans notre pays et nous allons continuer; si Dieu nous donne la chance de continuer avec le football, nous allons continuer dans ce sens », a ajouté de Chacus qui a précisé que l’équipe championne, qui représentera le Bénin aux prochaines compétitions africaines, sera accompagnée par la Fédération et le gouvernement