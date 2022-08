FBF: « Je vais reprendre les choses en main », Anjorin Moucharaf signe son retour

Dans une longue interview accordée au média ivoirien Afrikipresse, Anjorin Moucharaf s’est prononcé sur sa nomination en tant que président d’honneur de la Fédération béninoise de football. Et l’ancien boss de la FBF a dévoilé ses objectifs à atteindre sous sa nouvelle fonction.

Disparu des radars au lendemain de l’élection de Mathurin de Chacus à la tête de la Fédération béninoise de football en 2018, Anjorin Moucharaf est de retour dans l’arène du foot béninois. L’ancien boss de la FBF va désormais siéger au sein de l’instance nationale. L’homme âgé de 70 ans a en effet été nommé président d’honneur par son successeur, reconduit récemment pour un nouveau mandat de quatre ans.

Une nomination qui a visiblement donné du souffle au septuagénaire qui a réagi au micro de Afrikipresse, pour la première fois depuis son départ. «Maintenant je peux parler. Mon jeune frère Mathurin de Chacus m’a honoré vis à vis du football béninois et africain », a-t-il confié dans une longue interview accordée samedi dernier au média ivoirien.

Retranché chez lui et muré dans un silence profond pour éviter toute polémique, l’homme dont les mérites sont reconnus selon ses propres termes, veut désormais reprendre les choses où là il les avait laissé, non pas pour concurrencer l’actuelle équipe dirigeante mais pour l’accompagner.

«Je suis de retour. C’est un grand retour. Je vais reprendre les choses en main sous peu, non pas en tant que candidat mais aider mon jeune frère Mathurin à relever les grands défis. À 70 ans, je n’ai plus à convoiter un quelconque fauteuil. Je dois l’aider à se qualifier pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Le Bénin doit y être. Je serai d’attaque sous peu parce j’ai de l’énergie à revendre. Le Bénin doit faire entendre sa voix. N’oubliez que c’est moi qui ai qualifié le Bénin pour sa première CAN », a-t-il ajouté.