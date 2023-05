Faure Gnassingbé reçu à l’Elysée par Emmanuel Macron

- Publicité-

Le chef de l’Etat Togolais, Faure Gnassingbé a été reçu ce mercredi 10 mai 2023 à l’Elysée par le président français, Emmanuel Macron. Les deux hommes d’Etat ont eu des échanges au cours d’un dîner de travail.

Le chef de l’Etat Togolais, Faure Gnassingbé s’est entretenu ce mercredi 10 mai 2023 à Paris avec le président français, Emmanuel Macron. Au palais de l’Elysée, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets notamment, la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales relatives à la paix et à la sécurité.

« Les deux chefs d’Etat ont, à cette occasion, réaffirmé leur détermination à renforcer le partenariat entre Paris et Lomé notamment dans les secteurs d’intérêt commun. Au cours de cette rencontre empreinte de convivialité, les Présidents Emmanuel Macron et Faure Essozimna Gnassingbé ont également passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région ouest africaine. », a indiqué le service de communication de la présidence.

- Publicité-

Les deux hommes ne se sont pas revus en bilatérale depuis près de deux ans et une précédente visite à l’Élysée du chef d’État togolais, en avril 2021. Pour l’Ouest et la région du Sahel, Faure Gnassingbé est l’un des derniers à ne pas avoir été reçu pour évoquer cette nouvelle dynamique militaire.