Dans un entretien exclusif accordé à la presse africaine, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que la Russie menait une guerre coloniale en Ukraine. Cette affirmation intervient après la résiliation unilatérale par la Russie de l’accord permettant l’exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire, exacerbant les tensions entre les deux nations.

Selon Zelensky, les actions de la Russie envers l’Ukraine ne diffèrent en rien des tactiques utilisées lors des époques coloniales. Il dénonce la vision réductrice de la Russie qui ne reconnaît qu’une seule catégorie de personnes, la Fédération de Russie, reléguant ainsi les Ukrainiens au rang de subordonnés, destinés à servir les intérêts russes. Cette attitude méprisante et condescendante envers les Ukrainiens est comparable à celle des colonisateurs qui considéraient les peuples autochtones comme inférieurs et voués à servir leurs intérêts.

Le Président ukrainien met également l’accent sur le traitement différencié réservé aux Ukrainiens, en soulignant que la Russie refuse de les percevoir comme des égaux, renforçant ainsi les inégalités et la discrimination. Selon Zelensky, cette vision rétrograde nourrit un conflit qui perdure depuis des années, mettant en péril la stabilité de la région.

Moscou nie toute ingérence

L’accusation émanant du Président Zelensky jette une lumière crue sur la situation tendue entre la Russie et l’Ukraine. Alors que la Russie nie toute ingérence et se défend en arguant protéger ses intérêts nationaux, les propos de Zelensky révèlent les profondes fractures et les inégalités persistantes entre les deux nations.

La communauté internationale est attentive à l’évolution de la situation, certains appelant à un dialogue constructif pour apaiser les tensions, tandis que d’autres exhortent la Russie à respecter la souveraineté de l’Ukraine. Dans ce contexte complexe et incertain, il est essentiel que les deux parties s’engagent dans un dialogue ouvert et sincère pour trouver des solutions pacifiques qui permettront de garantir la stabilité et la paix dans la région.