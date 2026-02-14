FA Cup 1/16 de finale : les titulaires de Manchester City et Salford City dévoilés

Samedi, Manchester City accueille Salford City pour un rendez-vous des seizièmes de finale de la FA Cup. Le coup d’envoi est programmé à 15h GMT et l’équipe de Premier League cherchera à éviter la surprise face au pensionnaire de League Two.

Côté City, le staff a opté pour un schéma avec Trafford dans les cages et une double protection devant le gardien assurée par Nico et Lewis. En attaque, Marmoush a été choisi pour mener la ligne, tandis que des joueurs comme Foden et Reijnders apporteront leur créativité derrière lui.

Salford aligne quant à lui une organisation en 3-1-4-2, formation habituellement utilisée pour densifier le milieu et lancer ses deux attaquants, Grayson et N’Mai, en phase offensive. Le club visiteur tentera de compenser le différentiel d’effectifs et de qualité par une discipline tactique et une solidité collective.

Alignements officiels

Manchester City : Trafford, Ait Nouri, Alleyne, Stones, Khusanov, Lewis, Nico, Cherki, Reijnders, Foden, Marmoush.

Salford City : Young, Awe, Dorrig, Garbutt, Austerfield, Longelo Mbule, Woordburn Grant, Cooper, N’Mai, Graydon.