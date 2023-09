Explosion à bord d’un navire togolais près des côtes Roumaines

- Publicité-

Un navire transportant du ciment battant pavillon du Togo, a été victime d’une explosion près du port de Sulina, en Roumanie dans les premières heures de ce mercredi.

Le ministère des Transports a confirmé cet incident tragique, signalant que l’explosion s’était produite dans la salle des machines de l’embarcation longue de 90 mètres. Heureusement, les 12 membres d’équipage ont été rapidement secourus et évacués vers l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires.

Le delta du Danube, où le fleuve se jette dans la mer Noire, est devenu un carrefour incontournable pour les navires souhaitant atteindre l’Ukraine ou en repartir. C’est devenu une alternative fluviale cruciale pour le transit des produits destinés à l’exportation depuis l’Ukraine, en particulier les céréales, ainsi que pour l’importation de biens de consommation. La situation géopolitique complexe de la région a renforcé l’importance stratégique de cette voie de navigation.

L’explosion à bord de ce navire battant pavillon du Togo soulève de nombreuses questions. Les autorités sont actuellement en train d’enquêter sur la cause de cet incident. Les spéculations vont bon train quant à la possibilité de mines ou d’autres dispositifs explosifs en jeu, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Les résultats de l’enquête seront essentiels pour comprendre les circonstances entourant cette explosion.

Cette situation rappelle une fois de plus les risques auxquels sont confrontés les marins et met en évidence la nécessité d’une coopération internationale pour assurer la sécurité et la protection des équipages naviguant dans des zones à risque.