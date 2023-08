Évacuation de l’ambassade russe au Soudan en raison des affrontements en cours

La Russie a annoncé mardi l’évacuation du personnel de son ambassade au Soudan en raison des affrontements persistants entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Alors que la situation sécuritaire reste préoccupante, certains employés de l’ambassade et des citoyens russes ont été rapatriés vers Moscou par vol spécial.

Les tensions entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) ont entraîné des affrontements prolongés dans le pays, suscitant des inquiétudes concernant la sécurité du personnel de l’ambassade russe au Soudan. Dans un communiqué publié mardi, le ministère des Affaires étrangères russe a annoncé avoir évacué le personnel de son ambassade ainsi que des citoyens russes et leurs familles, suite aux « risques importants pour la sécurité » liés aux violences en cours.

L’évacuation a eu lieu depuis Port-Soudan, où les employés et les ressortissants russes en détresse ont été rapatriés vers la base aérienne de Chkalovsky, située près de la capitale Moscou, à bord d’un vol spécial. Le ministère des Affaires étrangères a toutefois souligné que le travail du consulat russe à Port-Soudan se poursuivait normalement malgré ces événements.

La crise actuelle au Soudan trouve son origine dans la destitution de l’ancien président Omar el-Béchir en 2019, lorsque l’armée soudanaise et les FSR ont conjointement pris le pouvoir. Cependant, des divergences sont apparues quant à l’intégration des FSR dans l’armée pendant la période de transition vers la démocratie, provoquant ainsi les hostilités en cours depuis le 15 avril dernier.

Alors que les affrontements entre l’armée et les paramilitaires FSR perdurent au Soudan, l’évacuation du personnel de l’ambassade russe met en évidence les risques sécuritaires auxquels sont confrontés les ressortissants étrangers dans la région. Les événements en cours soulèvent des préoccupations internationales quant à la stabilité et à la sécurité du pays, et la Russie prend des mesures pour assurer la sécurité de ses citoyens et de son personnel diplomatique.