Europa League: le tirage complet des barrages

L’UEFA a effectué ce lundi, le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa. Découvrez les affiches pour ce prochain tour de la deuxième compétition des clubs sur la scène européenne.

Après le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, c’est désormais au tour de la Ligue Europa de révéler les affrontements passionnants qui se profileront lors de ses propres barrages. Le tirage de la compétition a également été effectué à Nyon en Suisse, où se trouve le siège de l’UEFA. Parmi les confrontations à surveiller de près, on retrouve un duel captivant entre les représentants belges de l’Union Saint-Gilloise et les talentueux Suisses de Lugano.

L’un des duels les plus intrigants de ces barrages mettra aux prises l’Ajax Amsterdam, un nom mythique du football européen, avec le vainqueur entre Astana et Ludogorets Razgrad. L’Ajax, club réputé pour son jeu offensif et son histoire glorieuse dans les compétitions continentales, devra faire preuve de détermination face à ses adversaires pour espérer décrocher sa place dans la phase de groupes.

Mais c’est peut-être le potentiel duel 100% ukrainien qui attirera particulièrement l’attention des connaisseurs. Si le Dnipro-1 parvient à éliminer le Slavia Prague, les projecteurs seront braqués sur un affrontement épique entre le Dnipro-1 et le Zorya Luhansk. A noter que les matches aller-retour des barrages auront lieu les jeudis 24 et 31 août.

Le tirage au sort des barrages

Slavia Prague (TCH) ou Dnipro-1 (UKR) – Zorya Luhansk (UKR)

Olympiacos (GRE) ou Genk (BEL) – Cukaricki (SRB)

Union Saint-Gilloise (BEL) – Lugano (SUI)

Astana (KAZ) ou Ludogorets Razgrad (BUL) – Ajax Amsterdam (PBS)

Zalgiris (LIT) ou Hacken (SUE) – Abderdeen (ECO)

LASK (AUT) – Zrinjski (BOS) ou Breidablik (ISL)

Klasvik (FER) ou Molde (NOR) – Sheriff Tiraspol (MDA) ou BATE Borisov (BLR)

Olimpija Ljubljana (SVN) ou Galatasaray (TUR) – Qarabag (AZE) ou HJK Helsinki (FIN)

Slovan Bratislava (SVQ) ou Maccabi Haifa (ISR) – Rakow Czestochowa (POL) ou Aris Limassol (CHY)

AEK Athènes (GRE) ou Dinamo Zagreb (CRO) – Copenhague (DAN) ou Sparta Prague (TCH)

