Europa League: le groupe du Barça pour affronter Francfort

Le Barça a dévoilé sa liste des joueurs appelés pour la réception de l’Eintracht Francfort ce jeudi en quart de finale retour de la Ligue Europa. Un groupe de 24 joueurs avec Gerard Piqué qui doit cependant avoir l’aval du staff médical.

La Ligue Europa est à l’honneur ce jeudi avec les rencontres des quarts de finale retour. Au Camp Nou, le Barça reçoit l’Eintracht Francfort. A l’aller, les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul (1-1). Un résultat qui arrange les Blaugrana qui n’ont plus besoin que d’un score vierge pour atteindre le dernier carré. Mais Xavi avec sa troupe aura l’intention d’enflammer le camp Nou pour se rapprocher de leur objectif: gagner la C3 pour directement se qualifier pour la Ligue des champions.

Pour ce match, le Barça a fait appel à 24 joueurs dont Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Memphis Depay et Sergino Dest font également leur retour dans le groupe tout comme Gerard Piqué qui doit tout de même avoir l’aval du staff médical. Au banc des absents, on note la présence du vétéran Dani Alves (pas qualifié) et le jeune néo-espagnol Ansu Fati (reprise).

Le groupe du Barça: