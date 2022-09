Eurobasket 2022: l’Espagne dompte la France en finale et remporte le trophée

L’Espagne a battu la France ce dimanche soir en finale de l’Eurobasket (88-76). La Roja remporte le trophée pour la quatrième fois de son histoire.

L’Espagne était trop forte. Opposée à la France en finale de l’Eurobasket ce dimanche soir, la Roja s’est largement imposée sur le score de 88-76. Une victoire qui permet aux Espagnols de soulever le trophée du championnat d’Europe de basket pour la quatrième fois de leur histoire. Dès le premier quart-temps, l’Espagne, emmenée par les frères Hernangómez, a enfilé les paniers comme des perles.

En feu, Juancho Hernangómez affichait 6 sur 7 à trois points à la pause. Au retour des vestiaires, les Français pensaient avoir fait le plus dur en revenant à trois points, mais la Roja a su tenir son avance avec Juancho Hernangómez qui s’est réveillé au bon moment après un petit passage à vide. Le joueur des Raptors de Toronto a d’ailleurs terminé meilleur scoreur de la partie avec 27 points, contre 14 pour son frère Willy. Au final, les hommes de Sergio Scariolo se sont imposés sur le score de 88-76.

A la fin de la rencontre, le joueur des Bleus, Rudy Gobert, présent dans le Five majeur de la compétition, a reconnu la supériorité de la Roja: « Si près du but, c’est dur de laisser passer ça. Ils ont fait une bonne entame, ça a été dur derrière. Juancho a eu un gros impact sur le match. On a eu des bonnes séquences, mais ça n’a pas suffit.«